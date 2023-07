POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Wiegeaktion für Wohnwagen und Wohnmobil (Fotos)

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

"Campen ist kein Hobby, sondern ein Lebensgefühl" - So sehen es immer mehr Menschen, die ihren Urlaub gerne flexibel, unkompliziert und auch mal spontan verbringen wollen. Nichts eignet sich dazu besser als ein Wohnmobil oder ein Wohnwagen. Man benötigt keine Unterkunft am Urlaubsort, ist ungebunden und kann auch den Kurztrip am Wochenende flexibel gestalten. Die zurückliegende Corona-Pandemie mit all ihren zeitweiligen Beschränkungen hat noch einmal mehr bewirkt, dass der Handel mit Wohnmobilen und Wohnwagen floriert. Nun ist die Reise mit diesen Gefährten nicht immer unproblematisch und birgt häufig auch Gefahren im Straßenverkehr mit sich. Das Fahren mit Gespannen oder größeren Fahrzeugen will geübt sein. Technisch muss das Fahrzeug und - nicht zu vergessen - auch das Zugfahrzeug in einem guten Zustand sein. Reifenbeschaffenheit, Anhänge- und Stützlast und natürlich auch das zulässige Gesamtgewicht muss passen. Dies sind leider häufig auch die Gründe, weshalb es gerade zur Urlaubszeit, wenn die Urlauber-Karawanen wieder kreuz und quer durch die Republik ziehen, zu Unfällen kommt. Damit Camper sicher in den Urlaub kommen, hat die Polizei im Emsland/Grafschaft Benteheim als Serviceleistung Wohnmobile und Wohnwagenanhänger gewogen und auf technische Mängel überprüft. Am Donnerstag in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr standen die Beamtinnen und Beamten an der B213 im Bereich Nordhorn-Klausheide und haben auf dem Parkplatz nahe des Hotel-Restaurants Rammelkamp eine Wiegestelle eingerichtet. Die Resonanz war sehr positiv. Innerhalb von drei Stunden kamen 31 Besitzer/innen von Wohnmobilen und Wohnanhängern vorgefahren, um vor Urlaubsantritt ihre Vehikel überprüfen zu lassen und anschließend mit der sicheren Gewissheit starten zu können, dass die Gewichte passten bzw. noch ein bisschen "Luft nach oben" möglich war. Auch weitere Fragen rund um die Themen "Urlaubsfahrt", "Straßenverkehr" und Ladungssicherung wurden durch die Beamten/innen gerne beantwortet. Am heutigen Freitag, ebenfalls in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr wird eine weitere Aktion stattfinden. Diesmal an der B213 im Bereich Lingen auf dem Rastplatz "Laxter Sand" (Richtung Haselünne).

