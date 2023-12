Singen, L 191, Lkr. Konstanz (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwochvormittag, kurz nach 09.30 Uhr, ein Renault auf der Landesstraße 191 im Bereich der Unterführung der Bundesautobahn A 81 bei Hausen an der Aach in Brand geraten und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die nach der Verständigung mit vier Fahrzeugen und 15 Mann eintreffende Feuerwehr Singen konnte trotz der sofort ...

mehr