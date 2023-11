LPI-SHL: Scheibe beschädigt

Dorndorf (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag- bis Montagmittag einen Vibrationsstampfer von einer Baustelle in der Dietlaser Straße in Dorndorf. Ein Schaden von mindestens 1.500 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit Angabe des Aktenzeichens 0296363/2023 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia ...

