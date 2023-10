POL-DA: Stockstadt: Diebstahl aus Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Biblis (ots) - In der Lindenstraße in Biblis ereignete sich zwischen Montag (02.10), 8.00 Uhr, und Donnerstag (05.10), 12.00 Uhr, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter nutzten offenbar ein zum Lüften geöffnetes Fenster, um in das Schlafzimmer des Hauses einzusteigen. Dort erbeuteten sie Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. ...

