Polizei Homberg

POL-HR: Festnahmen nach Raub auf Drogeriemarkt in Borken

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder

(Bitte beachten Sie die am 24.07.2023, um 19:46 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5565964 veröffentlichte Pressemitteilung).

Borken:

Nach dem Raubüberfall auf eine Drogerie in Borken am späten Montagnachmittag konnten am gestrigen Nachmittag drei Tatverdächtige festgenommen werden. Diese waren bei den umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei der PD Schwalm-Eder sowie durch die Auswertung von Zeugenhinweisen ins Visier der Ermittler geraten. Die Staatsanwaltschaft Kassel erwirkte schließlich bei Gericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der drei Männer, ein 18-Jähriger aus Bad Zwesten sowie zwei 19 und 20 Jahre alte Männer aus Borken, die am gestrigen Tag durch die Kriminalpolizei sowie die Bereitschaftspolizei vollstreckt wurden. Gleichzeitig nahmen die Polizisten die drei Tatverdächtigen in ihren Wohnungen fest.

Hierbei konnte umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden. Die Auswertung der Beweismittel sowie weitere Ermittlungen durch die Kriminalpolizei in Homberg (Efze) dauern an. Die drei Tatverdächtigen müssen sich nun wegen schweren Raubes verantworten. Die Ermittlungen zu dem vierten Täter dauern gegenwärtig noch an.

Heiko Böhm, PHK -Führungsgruppe-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell