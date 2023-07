POL-HR: Vermisste Alissa S. aus dem Schwalm-Eder-Kreis ist wohlbehalten zurück

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.07.2023: Felsberg-Wolfershausen Silagerundballen beschädigt Zeit: Dienstag, 25.07.2023, 16:00 Uhr - 17:00 Uhr Mehrere Silagerundballen aufgeschnitten In Felsberg-Wolfershausen, in der dortigen Feldgemarkung "Altes Feld", wurden am gestrigen Dienstag insgesamt 19 Silagerundballen beschädigt. Die ...

