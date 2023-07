Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (tko) Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstag, 08.07.2023, 20.00 Uhr, bis Montag, 10.07.2023, 05.40 Uhr, in einen Einkaufsmarkt in der Straße Lange Maße einzudringen. Sie hebelten dazu ein an der Gebäuderückseite liegendes Fenster auf, drangen aber aus bisher nicht geklärten Gründen nicht in das Gebäude ein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

