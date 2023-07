POL-HI: Diebstahl von zwei Rüttelplatten

Hildesheim (ots) - (wie) Kennzeichendiebstahl in Wittenburg - Zeugenaufruf In dem Tatzeitraum von Donnerstag, dem 06.07.2023, 10:00 Uhr, bis Samstag, dem 08.07.2023, 21:15 Uhr, kam es in Elze, in der Ortschaft Wittenburg, zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entfernte von einem in der Straße Zur Finie abgestellten Pkw VW beide Kennzeichen. ...

mehr