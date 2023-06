Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Beifahrerin mit Sofair-Pistole verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Auf der Europastraße in Bulmke-Hüllen wurde am Mittwoch Mittag die Beifahrerin eines stehenden Pkw aus einem anderen Fahrzeug heraus mit einer Softair-Pistole beschossen und leicht verletzt. Die 33jährige saß im Pkw einer Freundin, als ein Mercedes an dem stehenden Fahrzeug vorbeifuhr und anschließend wendete. In Höhe des stehenden Fahrzeuges schoss dann der 18jährige Beifahrer des Mercedes mit der Softair-Pistole durch die geöffneten Scheiben beider Fahrzeuge in das stehende Fahrzeug und verletzte die Beifahrerin mit dem Geschoss knapp unterhalb des linken Auges. Anschließend fuhr der Mercedes noch mehrfach am Pkw der Geschädigten vorbei. Mit Hilfe eines von den Frauen gefertigten Videos des Mercedes sowie weiterer Zeugenhinweise konnte das Fahrzeug schließlich auf der Erichstraße angetroffen und kontrolliert werden. Im Fahrzeug wurden die Softair-Pistole sowie 2 Messer aufgefunden.

Der 18jährige Beifahrer und Tatverdächtige stand bereits unter Bewährung und wurde festgenommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Die beiden anderen 19jährigen Insassen wurden vor Ort entlassen. Die Softair-Pistole und die Messer wurden sichergestellt. Die verletzte Frau suchte anschließend selbständig einen Arzt auf.

