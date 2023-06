Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 3 Verletzte nach Trunkenheitsfahrt in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 07.06.2023, kam es um 05:57 Uhr auf der Polsumer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem 3 Personen verletzt wurden. Eine 29jährige Gelsenkirchenerin befuhr mit ihrem PKW, in welchem sich noch weitere Insassen befanden, die Polsumer Straße. Offenbar auf Grund ihrer erheblichen Alkoholisierung verlor sie kurz vor der Kreuzung zur Flachsstraße die Kontrolle über ihren Wagen, fuhr Schlangenlinien und beschädigte hierbei zunächst ein geparktes Fahrzeug. Sie hielt jedoch nicht an, sondern setzte die Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit fort. An der folgenden Ampel übersah sie ein gerade anfahrendes Fahrzeug und fuhr nahezu ungebremst von hinten auf dieses auf. Hierbei wurde die 44 Jahre alte Fahrerin des vorausfahrenden Wagens leicht verletzt. Die Unfallverursacherin verletzte sich schwer und wurde mittels eines Rettungswagens einem Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verblieb. Ihre 31jährige Beifahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Führerschein der 29jährigen wurde noch an der Unfallstelle sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

