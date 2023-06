POL-GE: Herzlich willkommen!

Polizei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Die Ordnungspartner der Stadt Gelsenkirchen laden zum großen Familientag der Verkehrssicherheit am Sonntag, 18. Juni 2023, ein. Zwischen 11 und 18 Uhr präsentieren sich viele verschiedene Akteure auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in Gelsenkirchen-Buer, Rathausplatz 4 . Alle Aktionen und Attraktionen an diesem Tag haben etwas mit dem Thema Verkehrssicherheit zu tun und sprechen alle Menschen vom Kleinkind bis zum Senior an.

Kinder können sich ihren eigenen "Polizeiausweis" erstellen lassen, einen "Straßenbahnführerschein" machen, in einem Polizei- oder Feuerwehrauto Platz nehmen oder sich auf einer großen Hüpfburg austoben. Jugendliche und junge Erwachsene können sich beispielsweise rund um das Thema Ausbildung und Studium bei der Polizei informieren. Eltern erhalten unter anderem Informationen rund um die Themen Sicherheit im Straßenverkehr allgemein und Kindersicherung im Speziellen oder die Nutzung von Lastenrädern. Senioren können ihren Rollator auf Verkehrstauglichkeit prüfen lassen und/oder damit einen Parcours sowie ein Training am Bus bewältigen. Alle, die selbst ein Fahrzeug im Straßenverkehr bewegen, können sich in einen Überschlag- oder Ablenkungssimulator setzen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit ein Parcours mit einem Kart (nur Kinder) oder E-Scooter (ab 14 Jahren) zu absolvieren. Dazu kommen unter anderem ein "Rauschbrillenparcours", eine Spielstraße, Mal- und Bastelaktionen und die Möglichkeit, Fahrräder codieren zu lassen.

Um 14 Uhr verleiht Oberbürgermeisterin Karin Welge den Sicherheitspreis der Ordnungspartner der Stadt Gelsenkirchen an eine Person, die sich in der Vergangenheit um die Verkehrssicherheit in der Stadt verdient gemacht hat. "Stargast" beim Familientag ist die "Maus" des Westdeutschen Rundfunks, die an diesem Tag auf dem Gelände des Polizeipräsidiums für Stimmung sorgt und sich als Fotomodel zur Verfügung stellt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Neben deftigen Speisen gibt es Kaffee und Kuchen, einen Kirmeswagen, Eis und leckere alkoholfreie Cocktails. Die Polizeikantine bietet unter anderem auch einen speziellen Seniorenteller an.

Am Stand der Kriminalprävention können sich interessierte BürgerInnen u.a. zum Thema Taschendiebstahl und über Sicherungsmöglichkeiten auf Reisen und im eigenen Zuhause beraten lassen. Für Kinder und Jugendliche gibt es anschauliche Hefte in welchen die Themen Umgang mit dem Smartphone, gemeinsam gegen Mobbing und die Vielfalt des Polizeiberufs erläutert werden. Vor allem für Senioren wird über die verschiedensten Betrugsdelikte einschließlich des immer wieder weiter entwickelten Enkeltricks berichtet und aufgeklärt.

Der Familientag der Verkehrssicherheit ist eine gemeinsame Veranstaltung der Ordnungspartner. Das sind, neben der Polizei, die Stadt Gelsenkirchen und die Verkehrswacht sowie die Verkehrsbetriebe Bogestra und Vestische. Unterstützt wird der Familientag von zahlreichen Sponsoren. Dazu gehören unter anderem der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sowie die Firmen Fahrrad XXL Meinhövel, die Stadtbäckerei Gatenbröcker und Automobile Basdorf, mit denen die Polizei Gelsenkirchen ebenfalls Ordnungspartnerschaften unterhält.

Mit einem Stand vertreten sind am Familientag unter anderem, neben den bereits genannten Ordnungspartnern und Sponsoren, die Feuerwehr Gelsenkirchen, das Deutsche Rote Kreuz, das Sportparadies, die Ruhr Oel GmbH, die Polizei-Gewerkschaften GdP und DPolG, die Fahrschule Kiauka, Gelsendienste, der ADFC Castrop-Rauxel, der Automobilclub Europa, die Emscher-Lipper-Energie GmbH, das Sanitätshaus Rommeswinkel, Gelsenkirchener Kindergärten, Radio Emscher-Lippe, das Generationennetz Gelsenkirchen und die Motorsportabteilung des Polizeisportvereins Gelsenkirchen. Der Eintritt zum Familientag und alle Attraktionen sind frei.

Die Straßenbahnen der Linie 302 verkürzen ihren Takt während des Familientages auf 15 Minuten, so dass alle Gäste entspannt anreisen können. Besucher, die mit dem eigenen Auto kommen, können beispielsweise auf der Nahverkehrsanlage an der Kurt-Schumacher-Straße parken und von dort die Bahn nehmen. Die Polizei, ihre Ordnungspartner und die Sponsoren des Familientages freuen sich auf viele Gäste und gute Gespräche.

Informationen für Journalisten: Sie sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Eine persönliche Betreuung gewährleistet die Pressestelle der Polizei Gelsenkirchen am 18. Juni 2023 um 13.30 Uhr an der Bühne auf dem Gelände.

