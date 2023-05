Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Alleinunfall auf der BAB 3

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen (ots)

Ratingen, BAB A3 19:58 Uhr Fahrtrichtung Köln 12.05.2023

Am Abend des 12.05.23 kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall auf der A 3 in Fahrtrichtung Köln. Ein PKW mit einer weiblichen Insassin kam von der Fahrbahn ab und prallte in der Abfahrt Mettmann vor eine Fahrbahnbegrenzung. Da die Fahrerin im PKW eingeschlossen war, rückten von der Feuerwehr Ratingen der Rüstzug und der zuständige Löschzug der Standorte Homberg und Schwarzbach aus.

Die ersten Erkundungen an der Einsatzstelle ergaben, dass kein schweres Gerät zur Befreiung der Person eingesetzt werden musste. Nach einer patientenorientierten Rettung mit einem Spineboard über den Kofferraum konnte die Fahrerin dem Rettungsdienst übergeben werden. Anschließend wurde die verletzte Fahrerin im Rettungswagen unter Begleitung des Notarztes in ein Krankenhaus der Maximalversorgung verbracht.

Glücklich war der Umstand, dass der Anprallschutz der Leitplanke eine dämpfende Wirkung entfalten konnte.

Die Feuerwehr streute noch Betriebsstoffe ab und nahm das Bindemittel auf. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr, der Rüstwagen besetzt durch Angehörige der freiwilligen Feuerwehr Ratingen Mitte, der Löschzug Homberg und Schwarzbach, die Autobahnpolizei Düsseldorf sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell