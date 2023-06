Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randaliererin landet nach Widerstand im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Eine 25jährige Gelsenkirchenerin wurde am Donnerstagmorgen in das Polizeigewahrsam eingeliefert, nachdem sie stark alkoholisiert auf der Frankenstraße in Erle randaliert hatte. Bei Eintreffen der Polizei stand die junge Frau auf der Straße vor einem PKW, welchen sie zuvor durch Schläge und Tritte nicht unerheblich beschädigt hatte. Sie war augenscheinlich stark alkoholisiert, schrie herum und taumelte immer wieder auf die Fahrbahn. Als sie schließlich nach den Beamten schlug, sollte sie in Gewahrsam genommen werden. Gegen diese Maßnahme sträubte sie sich weiter durch Schläge und Tritte gegen die Polizisten. Sie konnte schließlich fixiert und in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

