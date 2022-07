LPI-EF: Gewichtiges Beutegut

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein Bauarbeiter stellte am Donnerstagmorgen den Diebstahl seines Autoanhängers fest. Zu allem Übel war auf diesem ein 900 kg schweres Notstromaggregat verladen, von dem ebenfalls jede Spur fehlte. Der Anhänger stand in der Nacht auf einer Baustelle an der Autobahn 71 in Höhe der Anschlussstelle Sömmerda Süd. Die Beute hat einen Wert von etwa 11.000 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: ...

