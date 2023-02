Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hilfsbereiter Fahrgast gesucht

Celle (ots)

Celle/Blumlage - Bereits am 20.02.23 ist es gegen 12:43 Uhr zu einem Zwischenfall in der Linie 14 der CeBus gekommen. An der Haltestelle Blumläger Kirche habe eine 88-jäghrige Dame aus dem Bus aussteigen wollen. Der Busfahrer habe noch bevor die Dame aussteigen konnte die Tür geschlossen. Dadurch ist die Dame im Bus gestürzt. Nach dem Anfahren bemerkte der Busfahrer den Vorfall. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge hat der 88-Jährigen inzwischen aufgeholfen und sie dann auch aus dem Bus begleitet. Mögliche weitere Zeugen des Vorfalls und der hilfsbereite Fahrgast mögen sich an die Polizei in Celle unter 05141/277 0 wenden.

