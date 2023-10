Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Kita/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf nicht bekannte Weise sind Diebe in der Nacht zum Freitag (06.10.) in eine Kindertagesstätte in der Mauerstraße gelangt. Im Anschluss durchsuchten die Kriminellen einen Büroraum. Nach ersten Feststellungen fanden die Täter bei ihrer Suche nach Wertsachen etwas Geld und diverse Schlüssel.

Die Ermittler vom Kommissariat 43 haben den Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell