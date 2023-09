Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: LED-Werbetafel mutwillig beschädigt - Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro

Kirchen (Sieg) (ots)

Im Zeitraum 25.09.2023, ca. 20:00 Uhr bis 26.09.2023, ca. 09:00 Uhr wurde eine LED-Werbetafel bzw. "Video-Wall", die üblicherweise auf dem Parkplatz eines Discounters in Kirchen (Sieg), Bahnhofstraße abgestellt ist, mutwillig beschädigt. Die Tafel wurde offenbar durch Wurfgeschosse oder andere Gegenstände an zwei Stellen getroffen. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro (bei möglicher Reparatur) bzw. 40.000 Euro (sofern eine Reparatur nicht möglich ist) beziffert. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell