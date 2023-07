Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Fahrer eines schwarzen Audi A 6 gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Audi A 6, der am Montag, 24.7.2023, 5.10 Uhr die Glandorfer Straße in Füchtorf befuhr. Ein 33-jähriger Sassenberger trat vor seinem Auto auf die Fahrbahn der Glandorfer Straße. Gleichzeitig befuhr ein Unbekannter mit dem schwarzen Audi mit der Städtekennung HH für Hamburg die Glandorfer Straße in Richtung Tie. Der Fußgänger wich zurück, wurde aber vom rechten Außenspiegel des Fahrzeuges getroffen und leicht verletzt. Der unbekannte Unfallbeteiligte fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern. Wer kann Angaben zu dem Fahrer und/oder schwarzen Audi A 6 machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

