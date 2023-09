POL-PDNR: Alkoholisierter Randalierer wird in Polizeigewahrsam genommen

Thalhausen (ots) - In der Zeit vom 25.09.2023, 20:30 Uhr - 26.09.2023, 08:00 Uhr wurde in der Mittelstraße in Thalhausen ein in einer Hofeinfahrt geparkter Ford Fiesta beschädigt. Der oder die Täter brachen den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs ab. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein ...

mehr