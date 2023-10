Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Frontscheibe eines Baustellenfahrzeugs gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Eine metallvergitterte Frontscheibe eines Baustellenfahrzeugs geriet in der Nacht zum Donnerstag (05.10) in das Visier von Kriminellen. In der Staudinger Straße drangen die Täter zunächst auf ein Betriebshofgelände einer Firma ein, indem sie über das Zufahrtstor kletterten. Dort angekommen entfernten sie gewaltsam auf bislang unbekannte Weise die Metallvergitterung eines Baustellenfahrzeugs und entwendeten dessen Frontscheibe im Wert von circa 2.000,- EUR. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten.

Das zuständige Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

