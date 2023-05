POL-FR: Wutöschingen: Motorradfahrer übersehen - Rettungsdienst im Einsatz

Freiburg (ots) - Unbekannte Täter beschädigten am Dienstag, 30.05.2023, zwischen 17:15 Uhr und 18:20 Uhr einen in der Bloisstraße in der Waldshuter Bergstadt abgestellten Getränkeautomat. Eingeschüttetes kohlensäurehaltiges Wasser führte offensichtlich zu einem Defekt in der Elektronik. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Gerald ...

