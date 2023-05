Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Getränkeautomat beschädigt

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Dienstag, 30.05.2023, zwischen 17:15 Uhr und 18:20 Uhr einen in der Bloisstraße in der Waldshuter Bergstadt abgestellten Getränkeautomat. Eingeschüttetes kohlensäurehaltiges Wasser führte offensichtlich zu einem Defekt in der Elektronik. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell