PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher stehlen Schmuck +++ Randalierer in Gewahrsam genommen +++ Scheibe an Pkw eingeschlagen +++ Betrunken und ohne Führerschein +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher stehlen Schmuck,

Runkel-Steeden, Am Ohlenberg, Samstag, 29.07.2023, 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Am Samstag sind Einbrecher in Steeden in ein Einfamilienhaus eingedrungen und haben Schmuck daraus entwendet. Eine Frau hatte ihr Haus in der Straße "Am Ohlenberg" nur für wenige Stunden verlassen, musste aber bei ihrer Rückkehr gegen 17:00 Uhr feststellen, dass Unbekannte gewaltsam über die Gebäuderückseite in das Innere eingedrungen waren. Die Einbrecher durchwühlten die Zimmer und nahmen Schmuck in unbekannter Menge an sich, mit dem sie anschließend verschwanden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Randalierer in Gewahrsam genommen,

Weilburg, Mauerstraße, Samstag, 29.07.2023, 01:20 Uhr

(wie) In Weilburg hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Anwohner der Mauerstraße verständigten gegen 01:20 Uhr die Polizei, da ein 35-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus randalierte und bereits die Hauseingangstür eingeschlagen hatte. Da der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und er sich nicht beruhigen ließ, nahmen die Beamten den Randalierer fest und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Gefahren oder Straftaten im Gewahrsam unter. In seiner Wohnung fanden die Polizisten zudem noch eine geringe Menge Drogen. Gegen den 35-Jährigen laufen nun Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und des Besitzes von Betäubungsmitteln.

3. Scheibe an Pkw eingeschlagen,

Villmar-Weyer, Laubusstraße, Freitag, 28.07.2023, 23:00 Uhr bis Samstag, 29.07.2023, 09:45 Uhr

(wie) Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Scheibe an einem Pkw in Weyer eingeschlagen. Ein 37-Jähriger hatte einen blauen VW Passat am späten Freitagabend in der Laubusstraße abgestellt. Als er am Samstagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte im Schutze der Dunkelheit die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen hatten. Entwendet wurde aber offenbar nichts, obwohl von außen sichtbare Baumaschinen im Fahrzeug waren. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Sonnenbrille gestohlen,

Limburg, Grabenstraße, Samstag, 29.07.2023, 13:50 Uhr

(wie) Am Samstag haben Diebe eine hochwertige Sonnenbrille aus einem Geschäft in der Limburger Innenstadt gestohlen. Die Unbekannten betraten gegen 13:50 Uhr das Brillengeschäft in der Grabenstraße und nutzten einen Moment der Unaufmerksamkeit der Mitarbeiter, um eine Sonnenbrille der Marke "Dior" an sich zu nehmen. Anschließend flohen die Diebe in Richtung Neumarkt. Ein Täter wurde beschrieben als hellhäutig, 180 cm groß, schmächtig und Drei-Tage-Bart-Träger; bekleidet mit einer blauen Basecap, schwarzer Lederjacke, blauer Jeans, und grün-blauen Turnschuhen. Der andere Dieb soll dunkelhäutig, 175 cm groß, kräftig und mit kurzen Haaren gewesen sein. Er war bekleidet mit blauen Jeans, einem dunklen Pullover, einer schwarzen Weste und orangenen Turnschuhen. Hinweise zu den Ladendieben erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

5. Betrunken und ohne Führerschein,

Hadamar, Landesstraße 3462, Sonntag, 30.07.2023, 20:15 Uhr

(wie) Die Polizei hat am Sonntagabend bei Hadamar einen betrunkenen Autofahrer, der zudem auch ohne Führerschein unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen. Verkehrsteilnehmer meldeten über Notruf einen schlangenlinienfahrenden Opel auf der L 3462 zwischen Elz und Hadamar. Die Anrufer verfolgten den Pkw von Hadamar über Staffel und Elz wieder zurück nach Hadamar. Eine Streife der Limburger Polizei konnte den Wagen dort schließlich anhalten und den Fahrer kontrollieren. Der 33-Jährige war deutlich betrunken und verweigerte den Atemalkoholtest. Daher nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und brachten ihn für eine Blutentnahme zur Dienststelle. Seinen Führerschein konnte die Polizei nicht sicherstellen, da er nicht im Besitz eines solchen ist, weshalb nun auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird.

6. Unfallverursacherin wird verletzt,

Limburg, Dietkircher Straße, Samstag, 29.07.2023, 16:50 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Limburg wurde am Samstagnachmittag eine Frau verletzt. Die 77-Jährige war mit einem Toyota auf der Beethovenstraße in Richtung Dietkircher Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte sie aus dem verkehrsberuhigten Bereich auf die Vorfahrtsstraße in Richtung Müschener Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von der Kapellenstraße kommenden Audi, der von einem 53-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wonach die 77-Jährige noch bis in das angrenzende Feld weiterfuhr und dort erst zum Stehen kam. Da die Fahrerin bei dem Unfall verletzt wurde, brachte sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 12.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell