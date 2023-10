POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) - Auf nicht bekannte Weise sind Diebe in der Nacht zum Freitag (06.10.) in eine Kindertagesstätte in der Mauerstraße gelangt. Im Anschluss durchsuchten die Kriminellen einen Büroraum. Nach ersten Feststellungen fanden die Täter bei ihrer Suche nach Wertsachen etwas Geld und diverse Schlüssel. Die Ermittler vom Kommissariat 43 haben den Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten ...

