POL-DA: Biblis: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Biblis (ots)

In der Lindenstraße in Biblis ereignete sich zwischen Montag (02.10), 8.00 Uhr, und Donnerstag (05.10), 12.00 Uhr, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter nutzten offenbar ein zum Lüften geöffnetes Fenster, um in das Schlafzimmer des Hauses einzusteigen. Dort erbeuteten sie Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lindenstraße in Biblis gesehen?

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten Fenstersicherungen.

Für sachdienliche Hinweise kontaktieren Sie bitte das K 21/22 der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0.

