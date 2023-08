Polizei Bonn

POL-BN: Telefonbetrüger weiter aktiv - Nach Anruf in Unkel scheiterten die Betrüger - Anruf bei Angehörigen rettete Vermögen

Bonn (ots)

Am 22.08.2023, gegen 14:30 Uhr, meldete sich ein noch unbekannter Anrufer bei einem Geschädigten in Unkel. Der Betrüger gab sich als Polizist aus Bergisch Gladbach aus und erklärte dem Angerufenen, dass sein Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Im weiteren Verlauf meldete sich ein weiterer Betrüger, der sich als Staatsanwalt Dr. Obermeier ausgab und erklärte, dass der Sohn nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in Untersuchungshaft müsse. Diese Haft könne man nur mit einer Kaution umgehen. Nachdem die Angerufenen ein Gespräch mit ihrem Sohn forderten, meldete sich eine verheulte Stimme kurz am Telefon. Die Telefonate mündeten schließlich in der Absprache zu einer Geldübergabe in Höhe von 24.000 Euro, die nun in Bonn, auf der Bachstraße vor dem Finanzamt stattfinden sollte - ein "Herr Nowak" würde das Geld schließlich in Empfang nehmen. Der Angerufene und seine Frau begaben sich dann mit dem Auto zu dem vereinbarten Übergabeort.

Glück im Unglück:

Der Geschädigte riss das bereits am übergebene Geldkuvert dem Betrüger wieder aus der Hand, weil ihm doch Zweifel kamen. Daraufhin meldete sich ein weiterer Betrüger, der sich als "Richter" ausgab und versuchte noch einmal die Notwendigkeit der "Kautionszahlung" zu unterstreichen. Die Geschädigten hatten zwischenzeitlich aber mit ihrem Sohn telefoniert und waren damit mit Blick auf ihr schlechtes Bauchgefühl bestätigt. Sie ignorierten die weiteren Anrufversuche - die gescheiterten Telefonbetrüger meldeten sich schließlich auch nicht mehr.

Zu dem vor Ort getroffenen "Abholer" liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor: ca. 35-40 Jahre alt sehr schlanke Statur ca. 175 cm groß kurze, hellbraune Haare Brillenträger sprach mit (möglicherweise) osteuropäischem Akzent

Bekleidung: braunes T-Shirt mit Muster (evtl. kariert), hellbeige Hose

Aufkommende Zweifel und der entscheidende Anruf bei einem Angehörigen haben die Geschädigten im vorliegenden Fall vor einem erheblichen Vermögensschaden bewahrt.

Das zuständige KK 24 der Bonner Polizei hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell