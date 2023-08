Polizei Bonn

POL-BN: Kioskeinbruch in Alfter-Oedekoven - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 23.08.2023, gegen 03:00 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kiosk auf der Chateauneufstraße in Alfter-Oedekoven ein.

Nach der Spurenlage verschafften sich mehrere Personen durch das gewaltsame Öffnen der Eingangstüre Zugang in den Verkaufsraum - die Einbrecher entwendeten nach den ersten Erkenntnissen Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Eine Zeugin, die durch die Geräuschentwicklung auf das Geschehen aufmerksam geworden war, alarmierte die Polizei. Die Tatverdächtigen flüchteten mit ihrer Beute in Richtung eines nahegelegenen Feldes.

Eine Polizeistreife überprüfte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen kurze Zeit später einen Tatverdächtigen im Verlauf der K 12N. Der polizeibekannte 33-Jährige wurde nach erfolgter Überprüfung vorläufig festgenommen.

Das zuständige KK 13 führt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

