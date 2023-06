POL-PDNR: Verkehrskontrollen, Schwerpunkt Handynutzung

Linz (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es in Linz zu zwei registrierten Betrugsversuchen. Über die bekannte Masche via Whats-App wurden eine 72 jährige Frau und ein 73 jähriger Mann angeschrieben. Die Mails begannen mit "Hallo Mama/hallo Papa, ich habe eine neue Handynummer...". Beide angeschriebenen erkannten sehr schnell, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und brachten dies zur Anzeige. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Pressestelle ...

