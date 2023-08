Polizei Bonn

POL-BN: Polizei Rhein-Erft-Kreis Fahrgast mit Messer attackiert - Angreifer stellte sich der Polizei

Bonn (ots)

Am frühen Samstagmorgen (19. August) hat in Brühl ein Mann (20) einen Fahrgast (27) aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Messer angegriffen. Rettungskräfte versorgten die Schnittwunden des Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Kurze Zeit nach dem Angriff stellte sich der Beschuldigte in Bornheim der Polizei.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 27-Jährige gegen 5.30 Uhr mit der Linie 18 der Kölner Verkehrsbetriebe von Bonn in Richtung Köln gefahren sein. An der Haltestelle in Brühl-Schwadorf soll sich der Angreifer und eine weitere Person dem Geschädigten genähert und ihn mit einem Messer am Arm verletzt haben. Anschließend sei der Beschuldigte mit seinem Begleiter geflüchtet. Der Verletzte habe selbstständig den Notruf gewählt. Polizisten versorgten den 27-Jährigen an der Haltestelle Badorf bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Weitere Beamte hielten die Straßenbahn, in der sich der Angriff ereignet hatte, zur Spurensicherung in Hürth-Fischenich an.

Gegen 6 Uhr meldete sich der Beschuldigte über den Notruf bei der Polizei in Bonn. Er teilte seinen Standort mit, an dem ihn alarmierte Polizisten wenig später vorläufig festnahmen. Die Beamten stellten das mutmaßliche Tatmesser und die Bekleidung des Beschuldigten sicher. Nach der Personalienfeststellung und eines Atemalkoholtest auf einer Polizeiwache, der einen Wert von über 1,4 Promille ergab, entließen die Beamten den jungen Mann. Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die weiteren Umstände zur Tat ermitteln die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats 23 der Polizei Rhein-Erft-Kreis. (hw)

