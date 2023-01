Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Brand eines Containers

Penzlin (ots)

Am 31.01.2023 gegen 02:15 Uhr hat die Rettungsleitstelle der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg den Brand eines Schuppens in Penzlin mitgeteilt. Als die Beamten des Polizeihauptreviers Waren vor Ort eintrafen, konnten sie einen brennnenden alten Schiffscontainer feststellen. Es waren 13 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Penzlin im Einsatz, die das Feuer gelöscht haben. Der Schiffscontainer konnte aber nicht mehr gerettet werden. Er ist vollständig abgebrannt. Durch das Feuer wurden zudem zwei Bäume und eine Restmülltonne beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Der alte Schiffscontainer stand an einem Supermarkt, direkt an der B192 in Penzlin. Der Container war mit Holz verkleidet und in diesem stand eine Holzbank. Er galt in der Vergangenheit als Aufenthaltsort für Jugendliche.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird eine Selbstentzündung ausgeschlossen, so dass die Polizei von Brandstiftung ausgeht. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer heute früh zwischen Mitternacht und 02:00 Uhr auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich des Supermarktes an der B192 in Penzlin bemerkt hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell