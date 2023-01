POL-NB: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

A19/Malchow (ots) - Am 26.01.2023, gegen 09:45 Uhr ist es auf der A19 Autobahnabfahrt Waren zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem drei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin die A19 in Fahrtrichtung Rostock und verließ diese auf Höhe der Abfahrt Waren. Folgend kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. ...

mehr