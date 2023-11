LPI-SHL: Stampfer geklaut

Queienfeld (ots) - Unbekannte erlaubten sich in der Zeit von Samstag bis Sonntag einen üblen Scherz. Sie entfernten ein Verkehrszeichen an der Straße "Grauer Hag/Zum Queienberg" in Queienfeld und legten es im Dorfbrunnen ab. Zudem entwendeten sie die Sitzbank an der Bushaltestelle an der Feuerwehr und warfen diese in den Kirchgraben. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 ...

mehr