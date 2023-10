Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Freizeit- und Bildungszentrum - Täter richten hohen Sachschaden an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Halberstädter Straße 23.10.2023, 02.00 Uhr - 08.00 Uhr

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in die Räumlichkeiten eines Freizeit- und Bildungszentrum in der Halberstädter Straße eingebrochen.

Dabei erbeuteten sie einen Würfeltresor mit unbekanntem Inhalt und richteten zudem einen Schaden an, der sich im höheren vierstelligen Bereich bewegt.

Wie die Täter in das Gebäude gelangt sind, wird derzeit ermittelt. Sie bewegten sich allerdings durch das Gebäude und zerstörten dabei mit brachialer Gewalt Glaseinsätze von verschlossenen Verbindungstüren, durch welche sie in den nächsten Flur oder Raum gelangen konnten. Aus einem Restaurant entwendeten sie den Würfeltresor und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell