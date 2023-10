Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231002.1 Springhoe: Trunkenheitsfahrt endet auf einem Feld

Springhoe (ots)

In der Nacht zum Sonntag war ein junger Mann ziellos mit seinem Auto von Wrist aus unterwegs. Seine Fahrt endete auf einem Feld in Springhoe, auf das er ungewollt geriet - ein Atemalkoholtest bei ihm verlief positiv.

Gegen 04.40 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Volkswagen, der mit einem Reifen auf der Felge fahrend in Kellinghusen unterwegs sein sollte. Mehrere Streifen machten sich auf die Suche nach dem verdächtigen Fahrzeug, das auf seiner Tour Schleifspuren hinterließ, ein Kennzeichen verlor, mit einem Verkehrszeichen kollidierte und ein Maisfeld durchfuhr. In Oeschebüttel fanden Beamte den Wagen schließlich in einem Feld, auf das der Fahrer nach Durchbrechen eines Knicks geraten war. Von dem Insassen fehlte zunächst jede Spur - ihn trafen Einsatzkräfte wenig später unweit des Unfallortes an. Ein bei dem 23-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Verkehrsunfallflucht und wegen der Straßenverkehrsgefährdung.

An dem Unfallwagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, die sonstigen entstandenen Schäden dürften bei mehr als 6.000 Euro liegen.

Merle Neufeld

