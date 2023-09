Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230929.4 Epenwöhrden: Alkoholfahrt mit 2,01 Promille

Epenwöhrden (ots)

Am Donnerstag um 12:30 Uhr geriet ein 55jähriger Autofahrer aus dem Meldorfer Umland ins Visier einer Polizeistreife. Ein Anrufer meldete der Polizei ein Fahrzeug, das in Schlangenlinien durch Epenwöhrden fahren solle. Im Mühlenweg am Feldrand trafen die Beamten auf einen Autofahrer und nahmen bei diesem Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe beim Polizeirevier Heide und die Beschlagnahme des Führerscheines. Den Fahrzeugschlüssel stellen die Beamten sicher. Den Autofahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell