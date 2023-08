Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Infostand am Kometenplatz - Experten beraten zum Thema Sicherheit

Duisburg (ots)

Was tue ich, wenn ich mich unsicher auf der Straße fühle? An wen wende ich mich, wenn ich Opfer einer Straftat geworden bin? Wo finde ich Hilfe und Schutz?

Experten der Polizei Duisburg geben am Freitag (4. August) sowie am Dienstag (8. August) auf dem Wochenmarkt am Kometenplatz Antworten auf diese und weitere Fragen. Beamte des Schwerpunktdienstes sowie des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz haben an einem Infostand der Polizei ein offenes Ohr für die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger aus Aldenrade. In der Zeit von 9:30 bis 12:30 Uhr stehen die Polizisten allen Interessierten Rede und Antwort. Darüber hinaus können Termine zur individuellen Beratung vereinbart werden.

Mehr Informationen zum Thema Kriminalprävention und Opferschutz gibt es hier: https://duisburg.polizei.nrw/kkkpo

