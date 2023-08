POL-PDLD: Bellheim - Diebstahl von Stromkabeln

Kapsweyer (ots) - Am Montag, 31.07.23, zwischen 18 Und 19 Uhr, wurden in der Vogesenstraße aus einem Pkw Maserati, verschiedene Gegenstände entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang noch unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

mehr