POL-PDLD: Gegenstände aus Pkw entwendet

Hagenbach (ots) - Dreimal verschafften sich am Wochenende bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Gartenhäuser in Hagenbach Im Wooge. Dort suchten sie nach Diebesgut und richteten Sachschaden an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein F. Herder, ...

