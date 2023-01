Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Harpertshausen: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Babenhausen (ots)

Nachdem Kriminelle am Dienstag (3.1.) zwischen 13 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße eingebrochen sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten. Dabei fanden sie unter anderem Bargeld, Schmuck und eine Handtasche. Die Kriminellen flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

