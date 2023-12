Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin übt auf öffentlicher Straße für die Führerscheinprüfung (20.12.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Einer Polizeisteife durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen ist eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der Bundesstraße 523. Eine 21-Jährige fuhr mit einem Opel Astra auf der B 523 in Richtung Messegelände Schwenningen, wobei sie mehrfach an den Fahrbahnrand geriet. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Frau keinen Führerschein besitzt und für die in Kürze folgende praktische Fahrprüfung, zum Erwerb der Fahrerlaubnis, übte. Der Besitzer des Opel Astra befand sich dabei auf dem Beifahrersitz. Gegen die Frau leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein und auch der Autobesitzer gelangte wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell