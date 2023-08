Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0487--Mann mit Messer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südost, Geschwister-Scholl-Straße Zeit: 19.08.23, 7.15 Uhr

In der Vahr eskalierte am Samstagmorgen ein Streit zwischen mehreren Männern. Dabei wurde ein 35 Jahre alter Mann mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 25 Jahren fest.

Der 35-Jährige war mit einem 30 Jahre alten Verwandten in der Geschwister-Scholl-Straße in einem Lokal zu Gast. Aus einem Streit mit fünf bis sechs anderen Gästen entwickelte sich eine Auseinandersetzung vor der Kneipe. Diese eskalierte und einer der Angreifer setzte ein Messer gegen seine Gegner ein. Dabei verletzte er den 35-Jährigen mit einer Stichwunde am Rücken. Sein 30-jähriger Begleiter erlitt eine Gesichtsverletzung. Sie wurden nach einer Erstversorgung von Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Einsatzkräfte konnten zwei 20 und 25 Jahre alte Tatverdächtige ermitteln und vorläufig festnehmen. Die Polizei sperrte den Tatort ab, befragte Zeugen, führte Durchsuchungen durch, beschlagnahmte Beweismittel und sicherte erste Spuren. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell