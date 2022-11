Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen durch Reifenstechen

Gerolstein (ots)

Am 25.11.2022 zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zum Gelände der evangelischen Kirche in Gerolstein in der Sarresdorfer Straße und stach vermutlich mittels eines Messers die hinteren Reifen eines Personenkraftwagens platt.

Ein vager Tatverdacht richtete sich gegen einen im Stadtgebiet bekannten 44-jährigen wohnsitzlosen Mann. Hintergrund war, dass es hier in der Vergangenheit bereits zu polizeilichen Einsätzen aufgrund von Auseinandersetzungen des 44-Jährigen und des in diesem Fall Geschädigten gekommen war.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell