POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6/Erlenbach: Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

LKW und Kleintransporter wurden am Donnerstag von Beamten der Verkehrspolizei auf der Autobahn 6 bei Erlenbach kontrolliert. Zwischen 8 Uhr und 13 Uhr überprüften die Polizisten insgesamt 38 Kleintransporter und sieben Fahrzeuge des Schwerverkehrs. Kontrolliert wurden unter anderem die güterkraftverkehrsrechtlichen Vorschriften, die Sozialvorschriften über die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, die Sicherung der Ladung sowie der technische Zustand der Fahrzeuge. Außerdem wurde mit einer mobilen Waage überprüft, ob die zulässigen Fahrzeuggewichte eingehalten wurden. Acht Fahrern musste die Weiterfahrt wegen unzureichender Ladungssicherung untersagt werden. Fünf Fahrer waren mit überladenen Fahrzeugen unterwegs. Zusätzlich konnten die Beamten 23 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten feststellen.

Abstatt: Betrunken im Gebüsch gelandet

Beachtliche 2,1 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines 43-Jährigen am Donnerstagnachmittag bei Abstatt an. Der Mann war gegen 16.30 Uhr mit seinem Porsche auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen dem Standort eines großen deutschen Technologie- und Dienstleistungsunternehmen und der Burg Wildeck unterwegs. Weil er dabei von der Fahrbahn abkam und auch Schäden an Flur und Weinbergstöcken verursachte, riefen Zeugen die Polizei. Der Autofahrer kam im weiteren Verlauf der Strecke erneut von der Strecke ab, schaffte es dieses Mal aber nicht mehr seinen Wagen zurück auf die Straße zu lenken. Stattdessen blieb der Porsche einige Meter neben der Fahrbahn in einem Gebüsch stecken. Polizeibeamte des Reviers Weinsberg fanden den 43-Jährigen schließlich hinter dem Steuer seines Wagens und führten den Alkoholtest mit ihm durch. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde der Führerschein des Porschefahrers beschlagnahmt. Der Wagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

B39/Löwenstein: Sattelzug verliert Wasserflaschen

Ordentlich gescheppert hat es am Mittwochnachmittag auf der B39 bei Löwenstein. Der Fahrer eines Sattelzuges war gegen 14.30 Uhr im Kurvenbereich unterhalb der Löwensteiner Platte unterwegs, als die vermutlich unzureichend gesicherte Ladung im Auflieger ins Rutschen kam. Eine große Menge der Wasserflaschen fiel dadurch vom LKW und zersplitterte auf der Straße. Am Anhänger entstand nur geringer Sachschaden, allerdings ist der Wert des ausgelaufenen Wassers und der zu Bruch gegangenen Flaschen noch unklar. Die Bundesstraße blieb während der Aufräumarbeiten bis etwa 18.30 Uhr halbseitig gesperrt.

Heilbronn: Mann im psychischen Ausnahmezustand verursacht Straßensperrung

Mehrere Stunden musste in der Nacht auf Freitag die Heilbronner Südstraße gesperrt werden. Zeugen hatten gegen 3 Uhr die Polizei alarmiert, da ein Mann im psychischen Ausnahmezustand auf einem Dach saß. Weil immer wieder Ziegel herabfielen und der Mann abzustürzen drohte, musste die Straße gesperrt werden. Er konnte schließlich vom Dach geholt und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht werden.

