POL-SH: Störung behoben: Kieler Polizeidienststellen wieder erreichbar

Kiel (ots) - Aktuell kommt es zu technischen Störungen an der Telefonanlage der Kieler Polizeidienststellen. Die Rufnummern "0431 - 160 xxxxx" können derzeit von Bürgerinnen und Bürgern nicht erreicht werden. Jede andere Dienststelle kann von Betroffenen wie gewohnt per Telefon kontaktiert werden. Es wird mit Hochdruck an der Behebung der Störung gearbeitet. ...

