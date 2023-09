Landespolizeiamt

POL-SH: Präventionswoche: Polizei klärt über Taschendiebstähle auf

Kiel (ots)

In der Woche vom 25.09.2023 bis 01.10.2023 findet eine Aktionswoche zum Thema "Taschendiebstahl" statt. Im Fokus werden dabei Supermärkte als Tatörtlichkeiten stehen. Ziel ist die Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger über diesen Phänomenbereich.

Die Digitalisierung sorgt auch bei der Begehung von Straftaten für Veränderungen. Zunehmend werden kriminelle Taten auch im Internet organisiert und begangen. Trotz dieser Entwicklungen werden andere Bereiche der Strafverfolgung durch die Polizei nicht außer Acht gelassen. Die Zahl der angezeigten Taschendiebstähle ist über die letzten fünf Jahre stetig steigend. Waren es im Jahr 2018 noch 2.088 Taten, entwickelte sich die Zahl über das Jahr 2020 mit 2.601 Fällen auf 3.346 angezeigte Fälle im Jahr 2022.

Für einen Teil dieser Taschendiebstähle bietet sich den Tätern eine Tatgelegenheit im Supermarkt. So werden Handtaschen unbedacht und unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abgelegt und Wertsachen sowie andere Gegenstände können durch Täter entwendet werden.

Die Polizei Schleswig-Holstein möchte über die Gefahren sowie Vorgehensweisen von Tätern aufklären. An verschiedenen Tagen vom 25.09.2023 bis 01.10.2023 werden in den Bereichen der Polizeidirektionen Flensburg, Itzehoe und Kiel Präventionsstände an Supermärkten betrieben werden. Die Polizeibeamtinnen und -beamten möchten dabei in Gespräche kommen, sensibilisieren und aktiv und umfassend über die Thematik der Taschendiebstähle aufklären.

Die Schwerpunktwoche findet deutschlandweit unter Beteiligung mehrerer Bundesländer statt. Zielgruppe sind alle Bürgerinnen und Bürger mit dem besonderen Fokus auf Seniorinnen und Senioren.

Hinweis für Pressevertreter:

Sollten Sie Interesse an einem Besuch eines Präventionsstandes in der Aktionswoche haben, wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der örtlich zuständigen Polizeidirektion oder an die Pressestelle des Landespolizeiamtes. Mögliche Termine und Orte können dann benannt werden.

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell