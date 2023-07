POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 28. Kalenderwoche

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots) - Am frühen Freitagmorgen (07. Juli) setzten unbekannte Täter gegen 5 Uhr am Gürzelweg einen Baucontainer in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

