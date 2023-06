Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Motorradfahrer gestürzt

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Samstagabend um 19:28 Uhr stürzte ein 16-jähriger Motorradfahrer an der Kreuzung Mahlastraße/ Schraderstraße, wobei er sich mehrere Schürfwunden zuzog. Vorausgegangen war ein Überhohlvorgang eines weiteren Motorrades, das in Richtung Innenstadt fuhr. Der bislang unbekannte Motorradfahrer scherte ohne Rücksicht auf den 16-jährigen Zweiradfahrer wieder nach rechts ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Jugendliche nach rechts in den angrenzenden Grünstreifen ausweichen und kam dort zu Fall. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern. Der Fahrer soll auf einem weißen Motorrad unterwegs gewesen sein und war mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Die Polizei Frankenthal sucht Zeugen, die den Unfall beobachten haben und nähere Angaben zu dem weißen Motorrad machen können.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell