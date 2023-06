Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - 82-Jähriger beschädigt mehrere PKW

Waldsee (ots)

Am Samstag, 24.06.2023, gegen 13:30 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Schifferstadt über einen Verkehrsunfall in der Ludwigstraße in Waldsee informiert. Ein Verkehrsteilnehmer habe mehrere PKW beschädigt und seine Fahrt kurzzeitig fortgesetzt. Durch die Polizeibeamten konnte der 82-jährige Unfallverursacher vor Ort angetroffen werden. Er gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass ihm während der Fahrt schwindelig geworden wäre. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Ermittlungen wurden durch den 82-Jährigen bei seiner Fahrt durch die Ludwigstraße insgesamt drei fremde PKW beschädigt. Neben dem PKW des Unfallverursachers war ein weiterer PKW nicht mehr fahrbereit und musste ebenfalls abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Sollte Ihr PKW zu genannter Zeit in der Ludwigstraße geparkt gewesen sein und frische Beschädigungen aufweisen setzen Sie sich bitte telefonisch unter 06235/4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell