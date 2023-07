Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baucontainer in Brand gesetzt

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (07. Juli) setzten unbekannte Täter gegen 5 Uhr am Gürzelweg einen Baucontainer in Brand. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell