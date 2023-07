Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Wegberg (ots)

Am Donnerstag (06. Juli) ereignete sich auf der Venloer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Menschen verletzten, einer davon schwer. Gegen 19.55 Uhr fuhr ein 86 Jahre alter Mann mit seinem Pkw über die Burgstraße in Fahrtrichtung Friedhofstraße. Zur gleichen Zeit war ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der Venloer Straße in Fahrtrichtung Grenzlandring unterwegs. Im Kreuzungsbereich Venloer Straße / Burgstraße / Friedhofstraße stießen die beiden Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Durch den Aufprall stürzte der Jugendliche auf die Fahrbahn und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Senior verletzte sich leicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell